14 "Газелей" и 10 легковых автомобилей выдели представители регионального отделения "Единой России" для нужд больниц области.

14 "Газелей" и 10 легковых автомобилей выдели представители регионального отделения "Единой России" для нужд больниц области.Сделано это по просьбе медиков. Во время пандемии врачам приходится обслуживать гораздо больше пациентов, чем раньше. И вот только что такой микроавтобус получила Кольчугинская центральная районная больница. Легковую Газель вручило местное отделение "ЕР"Елена Роганова , главный врач Кольчугинской ЦРБ:- Наше местное отделение партии Единой России нам помогает с весны. Причем, помогают очень плотно, любые просьбы практически, и мы обращаемся и к нашим местным предпринимателям, в том числе к Сергею Лапину, они выполняются. Для нас сейчас важна и помощь в обеспечение транспортными средствами ,потому что вызовов очень много, а врачей очень мало очень, начинают болеть активно и много.Переданную "Газель" переоборудовали. Поставили защитный экран, чтобы разделить врачей и водителя, которые будут контактировать с больными. Кроме этого местное отделение "ЕР" закупило для Кольчугинской ЦРБ три тысячи одноразовых масок, антисептики, средства индивидуальной защиты. Приобрели 500 одноразовых костюмов типа "Каспер" и 10 многоразовых, которые могут обрабатываться до 25 раз.Владимир Киселёв, председатель Заксобрания , председатель регионального отделения партии "Единая Россия":- Я лично обращался к нашим членам партии ЕР в городах и районах области с тем, чтобы они по возможности могли помочь айти найти транспортные средства для различных медучреждений, для больниц, которые расположены в городах и районах или региона.Откликнулись практически все!Сергей Лапин, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Кольчугинского района:- Мы уже не первый оказываем помощь нашим врачам, нашим героям, я их так могу назвать, потому что на сегодняшний момент они находятся на передовой с борьбой с этой опасной болезнью- коронавирусом.