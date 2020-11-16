В городе проверили соблюдение мер, введённых для борьбы с распространением коронавируса.

Во Владимире особое внимание уделяется дезинфекции общественных мест и соблюдению масочного режима, пишет администрация областного центра. К тому же мобильные патрули Управления гражданской защиты ежедневно через громкоговорители информируют население о важности соблюдения «коронавирусных» ограничений.« продолжает регулярную обработку остановок общественного транспорта противовирусными средствами. Управляющие компании дезинфицируют места общего пользования в многоквартирных домах», - поясняют в пресс-службе мэрии.Отмечается, что санобработку проводят и в общественном транспорте. В связи с этим можно вспомнить недавние рейды Роспотребнадзора, специалисты которого не обнаружили следов ковида в троллейбусах и автобусах.«Проводится проверка соблюдения масочного режима, мониторинг соблюдения ограничительных мер в торговых точках и общепите», - добавили в администрации города.Власти напоминают о важности соблюдения введённых ограничительных мер и социальной дистанции.Добавим, что за минувшие сутки в регионе выявлено ещё 124 инфицированных Covid-19. На долю Владимира из них выпало 18 случаев.