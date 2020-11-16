Особое внимание уделяется дезинфекции общественных мест и соблюдению масочного режима.
Во Владимире особое внимание уделяется дезинфекции общественных мест и соблюдению масочного режима, пишет администрация областного центра. К тому же мобильные патрули Управления гражданской защиты ежедневно через громкоговорители информируют население о важности соблюдения «коронавирусных» ограничений.
« продолжает регулярную обработку остановок общественного транспорта противовирусными средствами. Управляющие компании дезинфицируют места общего пользования в многоквартирных домах», - поясняют в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что санобработку проводят и в общественном транспорте. В связи с этим можно вспомнить недавние рейды Роспотребнадзора, специалисты которого не обнаружили следов ковида в троллейбусах и автобусах.
«Проводится проверка соблюдения масочного режима, мониторинг соблюдения ограничительных мер в торговых точках и общепите», - добавили в администрации города.
Власти напоминают о важности соблюдения введённых ограничительных мер и социальной дистанции.
Добавим, что за минувшие сутки в регионе выявлено ещё 124 инфицированных Covid-19. На долю Владимира из них выпало 18 случаев.