Детский технопарк на колёсах продолжает работать для ребят из сельской местности и малых городов Владимирской области.

Детский технопарк на колёсах продолжает работать для ребят из сельской местности и малых городов Владимирской области . Сегодня мобильный "Кванториум" приедет к школьникам Гусь-Хрустального района и в город Радужный. Мастер-классы состоятся по направлениям: "Виртуальная и дополненная реальность и IT-технологии", "Промышленный дизайн и робототехника", "Геоинформационные технологии и аэротехнологии". Ребята могут сами выбрать понравившийся предмет.