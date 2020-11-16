В результате осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли два предмета, конструктивно схожих с самодельными устройствами для стрельбы...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное при участии коллег из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 52-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия.В результате осмотра автомобиля, принадлежащего гражданину, сотрудники полиции обнаружили и изъяли два предмета, конструктивно схожих с самодельными устройствами для стрельбы.Согласно результатам исследования изъятые предметы изготовлены самодельным способом из стандартного пускового устройства для отстрела сигнальных ракет и являются короткоствольным, нарезным, атипичным огнестрельным оружием, пригодным к производству отдельных выстрелов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В ходе проведенного обследования места жительства задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с оружием, с признаками изменения конструкции. Изъятый предмет был направлен на экспертизу.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22