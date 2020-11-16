Оборудование появится в больнице в декабре.

В начале декабря в Областной клинической больнице заработает ангиограф экспертного класса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.«Это уже второй аппарат в арсенале учреждения. Оборудование будет работать в составе единого комплекса рентгенооперационной. На нём можно проводить до 20 операций в день», - пояснил заместитель главного врача ОКБ по областному сосудистому центру Андрей Мнёв.Ангиограф состоит из блока, которые обеспечивает трёхмерную картину сосудистого русла. Обзорное поле с диагональю 50 сантиметров создаёт качественную визуализацию. Специалист может сравнивать картину до и после, а также контролировать стентирование.Кроме стентирования коронарных артерий, магистральных артерий шеи, закупорку сосудистых аномалий и аневризм, врачи смогут устанавливать кардиостимуляторы и «ловушки» для тромбов – кава-фильтры.