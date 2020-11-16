Сотрудниками полиции установлено, что между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое из них для оказания помощи были направлены в медицинское учреждение...

Вечером 13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте во Дворце спорта «Лужники».Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое из них для оказания помощи были направлены в медицинское учреждение. Третий участник инцидента доставлен в отдел внутренних дел.По результатам проведенной проверки в отношении него возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Дознавателем Управления организации дознания ГУ МВД России по г. Москве подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве