Иногда эту фразу участковый педиатр произносил до 50 раз в день.

Светлой памяти Владимира Николаевича Гужева, педиатра, Врача с большой буквы, прекрасного человека.С огромной благодарностью маленьких пациентов и их родителей.Откройте – детский врач!Иногда эту фразу участковый педиатр произносит до 50 раз в деньМикрорайон Коммунар. Отправляюсь в крошечную детскую поликлинику (всего на 3 кабинета), филиал Первой городской поликлиники, обслуживающей этот микрорайон. Мой собеседник сегодня – Владимир Николаевич ГУЖЕВ. Он – единственный в городе мужчина – участковый педиатр.В поисках счастья– Владимир Николаевич, почему вы стали педиатром? Причём не в стационаре, не на Скорой помощи, как большинство ваших «собратьев» по врачебной профессии, а на участке? Может быть, это семейная традиция?– Нет, мой отец – инженер-строитель, мама – педагог. Но я сам всегда мечтал стать врачом. Повлияла литература, но главным образом, мои мечты. Когда-то я мечтал, представлял себе, что многие медицинские специальности, например хирургия, отомрут сами по себе за ненадобностью. Я считал, что если с детства, с самого рождения человеку правильно «поставить» здоровье, вмешательства многих врачей-специалистов просто не потребуются. Останутся только акушеры-гинекологи, педиатры и травматологи (на всякие «пожарные», непредвиденные случаи). Вот такие были мечты. Несбыточные, как оказалось. Тем не менее, благодаря им я оказался в педиатрии, или, как говорят врачи, «в детстве». И ни разу, ни на минуту об этом не пожалел.– Вы закончили институт, интернатуру и приехали во Владимир по распределению?– Нет, к тому моменту распределение перестало быть обязательным. И я поехал искать счастье. За ним я приехал во Владимир и остался здесь навсегда.– Получается, нашли счастье?– Получается, что так (смеется). Сразу пришёл на участок, тогда ещё городской больницы № 1. Отработал 9 лет на участке по ул. Нижняя Дуброва. Потом, когда загородную зону, Коммунар присоединили к поликлинике, меня уговорили перейти сюда. Да я, честно говоря, и не сопротивлялся. Вот уже 13 лет работаю здесь, в Коммунаре, на одном участке.Волшебная арифметика– Сколько улиц в вашем «ведении»?– Да не улицами надо считать. Микрорайоны Коммунар, Заклязьменский, турбаза Ладога, Долгая Лужа, Рахманов перевоз, Лунёво, Кусуново, Бухолово, Уварово, Никулино, Шепелёво – это всё мое. (Все перечисленные микрорайоны – бывшие посёлки и деревни, ранее входившие в состав Суздальского района – Прим. авт.).– А сколько деток?– Если на среднем участке в городе около 650 детей, то у нас вдвое больше. Больше 1350 человек. Вот уже 3-4 года подряд детей до 1 года – больше 100 человек. Каждого из них «встречаю» из роддома, затем патронаж, плановые осмотры, потом приёмы здесь в поликлинике, вызовы на дом. И так сопровождаю каждого от рождения и до окончания школы.В день принимаем по 40-45 человек. Больше – физически не успеваем. Ведь после приёма иду по вызовам. Вчера, к примеру, их было 18. Домой вернулся в семь вечера. Сегодня пока 14. А во время эпидемии, сезонных вспышек простудных, респираторных, вирусных заболеваний принимаем в поликлинике порядка 90 человек в день, вызовов – до 50. Почему ещё много детей? - Многие приезжают из города. Даже если переезжают на другое место жительства, остаются наблюдаться у нас. Мы никому не отказываем. Этим мы гордимся, это приятно, несмотря на то, что трудно.– А на зарплате такая нагрузка как-то отражается?– Нет, от количества детей на участке зарплата не зависит. Когда мы учились, нам говорили, что существуют доплаты так называемые инфекционные, карантинные. Ничего этого нет. Но мы всё уже отпереживали, и об этом не думаем. Нас в нашем филиале должно быть по крайней мере 4 врача, а работаем вдвоём. Район увеличился вдвое, а мы остались в прежнем составе. Такая вот арифметика. До 2006 года нам доплачивали 25% «сельских». После того как сельские территории присоединили к городу, доплаты убрали.– Территориально у вас просто огромный участок. Как вы его обходите пешком?– Здесь, в Коммунаре – пешком. А по деревням на машине. Ведь, например, чтобы добраться до Лунёво или Никулино уходит около часа. К счастью, в последнее время проблем с транспортом не стало. Машину выделяют исправно. Причём специально УАЗик. Ведь дороги сами понимаете в плохую погоду непролазные. И зимой, если не расчищена дорога, добраться невозможно.Никому не отказываем– Казусы бывают при вызовах на дом?– Всё бывает. На днях в частном секторе большущая собака напала, потрепала здорово. Оборонялся портфелем. Вот, смотрите, что от него осталось. (Смеётся). Бывает, угрожают и мне, и моей семье. Это как в очереди – всё спокойно и вдруг появляется скандалист. Не потому что плохо работаю, а просто люди, недовольные жизнью, так настроены. Встречаются и больные, неадекватные люди. Это известно каждому участковому врачу, тем, кто на Скорой работает. Но больше, конечно же, людей хороших, которые относятся с благодарностью и уважением к нашей работе.– Есть случаи сложных заболеваний на участке?– Конечно, есть. Но о них я по понятным причинам говорить не буду. О них не рассказывать надо, а работать над ними, чтобы максимально облегчить жизнь ребёнку и его родителям. Вообще здесь в загородной зоне раньше было много детей-инвалидов. Переезжали сюда специально, поближе к свежему воздуху, к парку. Работы всегда много.И экстренную помощь оказываем, и текучки хватает. Каждый день непростые случаи. Сейчас поедем к ребёнку с высокой температурой после прививки. Какой это случай? – Да рядовой это случай. Я понимаю, что для родителей это из разряда тяжёлого. А из 14 сегодняшних вызовов три-четыре, когда я действительно нужен. Остальные – текущая каждодневная работа.– А семьи какие на участке?– Тоже, естественно, разные. Много семей социально неблагополучных, где среди родителей есть алкоголики, больные туберкулёзом. Есть ВИЧ-инфицированные матери. Такие едут из окружающих деревень, пытаются скрыть носительство ВИЧ. И от них не отказываемся. Им же надо как-то помогать жить. Много семей многодетных, в которых по 6-7 детей. Есть семьи с приёмными детьми по 10-12 человек. Работаем со всеми ровно, стараемся как можно лучше, избирательности никакой нет.– Кроме вас были ещё мужчины-педиатры?– Двоих по крайней мере я знаю. В нашей поликлинике один работал в Юрьевце. Отработал год-два, ушёл. Второй доктор уже на пенсии, его время от времени, видимо, приглашают. В поликлинике беда и с участковыми: 5 участков без врачей, и со специалистами. Разбежались кто куда. Надо ведь как-то и семью кормить. Поэтому приходится искать другую работу на стороне, где-то подрабатывать. Не секрет, что врачи в стационарах, например, берут несколько ставок, дежурств. Подрабатывать официально не разрешается, но без этого прожить не реально.Люблю заметный результат– А семья ваша как относится к вашей работе? Не настаивают, чтобы вы тоже ушли?– Нет, семья переживает за меня, поддерживает. Знают, что я никуда не уйду. От добра добра не ищут. Знают, что я очень люблю свою работу. Она меня только материально не устраивает.(Смеётся). Я уже сформировался как врач, как специалист, ощущаю себя полезным. Есть ещё одна причина, почему я не покину профессию и педиатрию. Здесь очень заметен результат. Если плохо сработаем, ребёнок со всеми болезнями перейдёт в своё будущее. Если мы, педиатры, всё сделаем правильно, ребёнок и во взрослой жизни будет здоров. Всё будет хорошо и спокойно. Живи и радуйся. Так что, удовлетворение от моей работы очень большое.– Что посоветуете родителям в канун новогодних праздников и каникул?– Больше внимания уделять детям. Личного. Работа, бизнес, проблемы – всё это преходяще. А вот общение с детьми – незаменимо. Больше с ними занимайтесь, гуляйте, играйте. Мне, как доктору, очень заметно, что детям этого не хватает.– А как же переизбыток апельсинов-мандаринов, конфет и шоколада?– Конечно, нужно рациональное, разнообразное питание. Мы всегда советуем есть больше овощей, фруктов, соков. Те родители, у кого есть такая возмож ность, так и поступают, естественно. Большая часть нашего населения все деньги и так тратит на питание. Злоупотреблять мандаринами и конфетами, конечно же, не стоит. Это вопрос каждый год возникает. Но поверьте, это не такое уж большое зло. Дефицит родительского внимания – вот главная проблема для ребёнка. Для его здоровья, прежде всего.Беседовала Ирина БарановаДосье:Владимир Николаевич Гужев родился в 1963 году в Курганской области. Окончил в 1988 году Челябинский государственный медицинский институт, факультет педиатрия. После окончания интернатуры в 1989 году в г. Кургане приехал во Владимир. С 1989 года – участковый педиатр городской поликлиники №1. Врач высшей квалификации.