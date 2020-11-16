Срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов.

Срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов,а минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения.Следует из нового постановления главы Роспотребнадзора. Документ опубликован на официальном .Кроме этого, выписывать пациентов, перенесших коронавирус, можно будет после получения одного отрицательного теста, а не двух.Контактировавшим с больными больше не нужно сдавать тест на коронавирус - при отсутствии симптомов достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.