Срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов.
Срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов,
а минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения.
Следует из нового постановления главы Роспотребнадзора. Документ опубликован на официальном .
Кроме этого, выписывать пациентов, перенесших коронавирус, можно будет после получения одного отрицательного теста, а не двух.
Контактировавшим с больными больше не нужно сдавать тест на коронавирус - при отсутствии симптомов достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.