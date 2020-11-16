В 2020 году их количество увеличилось на 15 тысяч.

Почти 50 тысяч абонентов «Ростелекома» в Ивановской области выбрали электронный способ доставки счетов за услуги связи. В 2020 году их количество увеличилось на 15 тысяч. Специалисты компании отмечают, что 97 % новых клиентов-физлиц в этом году сразу остановили свой выбор на виртуальных, а не на бумажных квитанциях. Большая часть абонентов оплачивает счета без комиссий, управляет подписками на услуги или меняет тарифы через Единый личный кабинет (ЕЛК).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Возможность получать электронные счета за услуги связи появилась у наших клиентов семь лет назад. Сначала люди неохотно расставались с привычными бумажными квитанциями, но потом осознали удобство виртуального документа. Ведь его можно оплатить онлайн - с помощью банковской карты, интернет-банкинга или веб-кошелька. Это стало особенно актуально во время пандемии коронавируса, когда контакты приходится сводить до минимума. К тому же, если абонент регистрируется и активно использует ЕЛК, то может стать участником нашей программы лояльности "Бонус”. Она позволяет получать скидки на услуги "Ростелекома” и товары из интернет-магазинов партнеров. Чаще всего абоненты меняют бонусные баллы на 25-процентную скидку на услугу "Домашний интернет”».Наталья Гарусова, абонент «Ростелекома», г. Кинешма:«Из-за сложной эпидемиологической ситуации детей отправили на дистанционное обучение, а мы с супругом работаем удаленно, поэтому и решать все вопросы стремимся, не выходя из дома. Портал "Госуслуги”, различные мобильные приложения и личные кабинеты на сайтах ведомств очень помогают: мы платим за услуги ЖКХ, ипотеку, налоги, заказываем товары и многое другое. Естественно, интернет и Wink тоже оплачиваем через личный кабинет "Ростелекома”. На телефон поступает уведомление о том, что пришла квитанция и пора пополнить баланс, — это же очень удобно. А как приятно, когда в личном кабинете за активность еще и баллы капают! С удовольствием тратим их на подарки!»В программе лояльности «Бонус» может участвовать каждый абонент «Ростелекома», который зарегистрирован в ЕЛК. Баллы начисляются за регистрацию в программе, использование услуг и сервисов компании, покупки товаров в интернет-магазинах партнеров. Пользователь также может накопить бонусы, приняв участие в опросах или проявив активность в группах провайдера в соцсетях.Подробности можно узнать на компании или по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.