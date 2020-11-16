Женщина рассказала, что в вагоне электропоезда неизвестный мужчина в момент открытия дверей вырвал у нее из рук мобильный телефон...

Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан ранее судимый 40-летний мужчина, подозреваемый в хищении телефона у жительницы столицы в вагоне электропоезда.В ночное время на станции «Китай-город» к полицейскому обратилась 33-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что в вагоне электропоезда неизвестный мужчина в момент открытия дверей вырвал у нее из рук мобильный телефон. Молодая девушка, ставшая очевидцем произошедшего, пыталась остановить злоумышленника, однако последнему удалось скрыться.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Северо-Восточного округа города Москвы. Задержанным оказался ранее судимый 40-летний безработный уроженец ближнего зарубежья. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят похищенный телефон.По данному факту дознанием 7 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.