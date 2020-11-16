Не дали огню перекинуться на дом. Огнеборцы отстояли от пожара жилой дом в Ковровском районе. Как сообщают в МЧС, возгорание произошло в деревне Игумново. Узнав о пожаре на место сразу

Не дали огню перекинуться на дом. Огнеборцы отстояли от пожара жилой дом в Ковровском районе. Как сообщают в МЧС, возгорание произошло в деревне Игумново. Узнав о пожаре на место сразу прибыли огнеборцы. На момент возгорания в доме находилась женщина, она самостоятельно покинула здание до прибытия подмоги. На месте выяснилось, что горит деревянная пристройка, которая вплотную