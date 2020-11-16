В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара в деревне Игумново Ковровского района. По информации регионального ведомства, возгорание хозяйственной пристройки произошло в воскресенье, 15 ноября, около 19.20.На место оперативно прибыли подразделения Ковровского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии было установлено, что происходит горение деревянной пристройки, расположенной вплотную к частному двухэтажному жилому дому.Благодаря грамотному тактическому решению руководителя тушения пожара, сотрудники МЧС России отстояли от огня данный жилой дом, подав воду на защиту. Горение было оперативно ликвидировано на площади 60 кв.м.В результате пожара погибших и пострадавших нет. В жилом доме на момент происшествия находилась женщина, она самостоятельно покинула строение. К ликвидации последствий пожара привлекались 10 человек и 3 единицы техники.