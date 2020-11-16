45-летний пострадавший скончался в машине "скорой помощи".
45-летний пострадавший скончался в машине "скорой помощи".
Напомним, что сегодня около 14.00 возле станции Новки Камешковского района. Под откосом и на путях сгрудились 12 перевернувшихся цистерн с мазутом.
Сообщение на линии Владимир - Нижний Новгород было прервано на несколько часов.
До сих пор сообщалось только об одном пострадавшем. Теперь поступила информация, что его спасти не удалось.
"При сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1- Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Лебедев Юрий Васильевич. ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - сообщила пресс-служба.