45-летний пострадавший скончался в машине "скорой помощи".

45-летний пострадавший скончался в машине "скорой помощи".Напомним, что сегодня около 14.00 возле станции Новки Камешковского района. Под откосом и на путях сгрудились 12 перевернувшихся цистерн с мазутом.Сообщение на линии Владимир - Нижний Новгород было прервано на несколько часов.До сих пор сообщалось только об одном пострадавшем. Теперь поступила информация, что его спасти не удалось."При сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1- Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Лебедев Юрий Васильевич. ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - сообщила пресс-служба.