Создаётся рабочая группа, в которую войдут депутаты, предприниматели, общественники, специалисты администрации Владимирской области.

11 ноября глава региона подписал закон о приватизации госимущества, принятый депутатами 29 октября. При этом Владимир Сипягин предложил создать рабочую группу, котораяАдминистрация Владимирской области подробно возможные риски и предложила народным избранникам сообща убрать все шероховатости нормативно-правового акта. Изначально в Заксобрании региона«На данный момент у депутатов нет оснований вносить изменения в детально проработанный и юридически грамотно написанный документ», -День спустя, 13 ноября, в региональном парламенте пояснили, что депутаты всё-таки приняли решение о создании рабочей группы, которая будет действовать на постоянной основе – по аналогии с той, что сформирована по тематике межбюджетных отношений.«Рассматриваться будут конкретные вопросы передачи госимущества. Будет проводиться предварительная экспертиза программы приватизации, а также одна из задач – совершенствование нормативных процедур. Такой подход обеспечит открытость и гласность приватизации», - пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области.В рабочую группу войдут авторы закона – Алексей Русаковский и Дмитрий Рожков. Представителей делегируют политические партии, представленные в областном парламенте. Дополнят состав – предприниматели, общественники, специалисты администрации Владимирской области.