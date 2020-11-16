В соцсетях появились сообщения о, якобы, массовом увольнении медработников Вязниковской районной больницы.

В соцсетях появились сообщения о, якобы, массовом увольнении медработников Вязниковской районной больницы. Руководство медучреждения опровергло недостоверную информацию.Слухи об увольнении заведующего инфекционным отделением Вязниковской районной больницы беспочвенны. Он продолжает работать в своей должности и уходить с передовой борьбы с коронавирусом не собирается. Говорится на . Не соответствует действительности и информация о "массовом увольнении" терапевтов. По данным главврача больницы Светланы Максимовой, в этом году в Вязниках, действительно, по разным причинам, в том числе по семейным обстоятельствам, уволились три врача-терапевта. Эти увольнения произошли не одномоментно, весной и осенью. При этом на вакантные должности в 2020 году трудоустроились четыре молодых доктора – врач-реаниматолог, два терапевта и педиатр. Также в инфекционное отделение в помощь медикам пришла на работу ординатор медицинского вуза, дипломированный врач.- Разумеется, в условиях пандемии Covid-19 медики действуют в очень непростых условиях, но никаких массовых увольнений, повторяю, нет, - говорит Светлана Максимова. - Специалисты работают и продолжают стоять на страже жизней и здоровья вязниковцев. Распространение недостоверной информации недопустимо в принципе, однако сейчас это дополнительный, неприятный и ненужный удар по врачам. А ведь сегодня, в период пандемии, напротив, очень хочется рассчитывать на поддержку медицинского сообщества со стороны жителей.