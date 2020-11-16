С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые СанПиНы по организации школьного питания.

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые СанПиНы поорганизации школьного питания. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовала «».Так,школахВладимирской области, как и в других регионах страны, будут под запретом макароны по-флотски, блинчики с мясом и творогом, грибы в любом виде, майонез и блюда с этой заправкой, пирожные, торты, квас, кофе, жвачка, чипсы, карамель и ряд других позиций.И это далеко не полный список.При этом в школьном меню обязательно должно быть горячее питание.- В организованных детских коллективах исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не допускаются, - говорится в документе. - Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. При этом будут использоваться продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.- В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, - говорится в документе.Выдавать "сухой паек" детям разрешено выдавать только во время поездки или мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - должно быть организовано горячее питание.