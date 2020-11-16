На протяжении нескольких месяцев злоумышленник совместно с неустановленными лицами тайно похищал строительные материалы...

Оперативники МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали мужчину по подозрению в хищении имущества на сумму более 2,5 миллионов рублей.В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» г. Москвы с заявлением обратился представитель строительной компании. Мужчина рассказал, что с объекта, расположенного на территории поселения Рязановское, пропали металлические трубы и арматура. Общий материальный ущерб составил более 2,5 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска недалеко от места происшествия был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний рабочий данного строительного участка. Полицейскими установлено, что на протяжении нескольких месяцев подозреваемый совместно с неустановленными лицами, находясь на территории указанного объекта, тайно похищал строительные материалы. Вырученными денежными средствами от продажи похищенного имущества злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57