Адвокат не согласился с позицией суда первой инстанции.

Для улучшения показателей один из участковых областного центра, проводя операцию «Оружие», незаконно создал обстоятельства и состряпал документы, которые указывали на совершение преступления. Об этом сообщает пресс-служба Фрунзенского горсуда.Подлог раскрыли.Обвиняемый вину не признал, но доказательств суду вполне хватило, чтобы назначить ему штраф 40 000 рублей с рассрочкой на пять месяцев.Адвокат полицейского не согласился с приговором и обжаловал его в областном суде. Дело будет рассмотрено в ближайшее время.Отметим, что на должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Владимиру мужчина был назначен в 2016 году.