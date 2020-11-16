Владимирское “Торпедо” поднялось с пятой на вторую строчку турнирной таблицы. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил чёрно-белым техническую победу за несыгранный матч с

Владимирское “Торпедо” поднялось с пятой на вторую строчку турнирной таблицы. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил чёрно-белым техническую победу за несыгранный матч с иркутским “Зенитом”. Напомним, команда из Сибири не смогла приехать на игру во Владимир из-за неблагополучной эпидобстановки – Роспотребнадзор Иркутской области попросту запретил выезд футболистов в другой регион. Впрочем, по всей видимости, такая ситуация не