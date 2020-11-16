При этом официальные результаты голосования ещё не были объявлены.

Действующий лидер США Дональд Трамп сообщил, что он одержал победу на президентских выборах. Об этом действующий лидер страны написал на своей странице в Twitter. Однако платформа отметила его сообщение как противоречащее "официальным источникам".— Я победил на выборах! — написал Дональд Трамп.При этом ранее действующий лидер США пригрозил подать "большие иски" для того, чтобы доказать неконституционность прошедших президентских выборов.Напомним, выборы в США завершились 3 ноября, а 7-го числа некоторые крупные американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Его уже поздравили премьер-министр Канады, канцлер ФРГ, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы. Кроме того, Байден выступил с победной речью и рассказал нации, что добивался поста президента ради "исцеления души Америки". Трамп же не согласен с этими итогами и заявляет, что подсчёт голосов в некоторых штатах был сфальсифицирован. Он заявил о своей победе на выборах. Подведение итогов продолжается.