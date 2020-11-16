На месте работают спасатели и следователи СУ СК РФ.
Ранее «АиФ Владимир». Информация о ЧП поступила в МЧС в 14:42.
Известно, что с путей с мазутом поезда №2617. В результате происшествия пострадал один человек.
«Нарушены габариты двух путей», - добавили в областном МЧС.
На месте работают спасатели, которые пытаются не допустить возгорания топлива.
По информации Приволжского СУ СК на транспорте, ЧП произошло в 14:25 вблизи Коврова на 238 километре перегона Камешки-Новки.
«Ведомством проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов», - пояснили в пресс-службе Управления.
Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по результатам проверки.