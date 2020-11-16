На месте работают спасатели и следователи СУ СК РФ.

Ранее «АиФ Владимир». Информация о ЧП поступила в МЧС в 14:42.Известно, что с путей с мазутом поезда №2617. В результате происшествия пострадал один человек.«Нарушены габариты двух путей», - добавили в областном МЧС.На месте работают спасатели, которые пытаются не допустить возгорания топлива.По информации Приволжского СУ СК на транспорте, ЧП произошло в 14:25 вблизи Коврова на 238 километре перегона Камешки-Новки.«Ведомством проводится проверка, выполняется комплекс меропри­ятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехала следствен­но-оперативная группа следователей и криминалистов», - пояснили в пресс-службе Управления.Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по результатам проверки.