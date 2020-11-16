Сейчас уже готовится документация объявления торгов на строительство.

О строительстве лыжероллерной трассы в Александрове начали говорить еще полтора года назад. Этот проект получил поддержку как районных, так и областных властей. Сейчас уже готовится документация объявления торгов на строительство. Как отметила директор МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» Екатерина Шагова, стройка начнётся уже в 2021 году, сообщил портал «Новый Город Александров».Трасса рассчитана на все уровни подготовки – от начального до профессионального. Протяженность составит 2 километра со срезками (уровнями сложности) на 1-1,3-1,5 километра, ширина - 4 метра, штрафной круг - 80 метров. Особенностью трассы станет лыжно-биатлонный стадион с навесом и трибунами. Планируется тир для пневматической винтовки с дистанцией стрельбы 10 метров на 24 мишенных установки оборудованный в полном соответствии с правилами. В состав комплекса еще войдут спорт-корпус из 9 модульных блоков – раздевалки, душевые, инвентарная, судейская, кафе, а также специальный модуль для подготовки лыж и парковка для автотранспорта. На строительство спортивного объекта готовы потратить около 103 миллионов рублей.(Фото: Новый Город Александров)