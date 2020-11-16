На 78-м километре трассы Р-258 Байкал в Шелеховском районе Иркутской области внедорожник Toyota Harrier столкнулся с грузовиком DAF, передает телеканал . Водитель – 34-летняя женщина – и ее 45-летняя ..

На 78-м километре трассы Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области внедорожник Toyota Harrier столкнулся с грузовиком DAF, передает телеканал "". Водитель – 34-летняя женщина – и ее 45-летняя спутница скончались на месте аварии. позже в больнице от полученных травм умерла и 16-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.