Трагедия произошла 12 мая 2019 года на 250 км трассы «Москва – Нижний Новгород».

В Коврове суд рассмотрит уголовное дело в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь троих человек. Сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Трагедия произошла12 мая 2019 года. Водитель автомобиля на 250 км трассы «Москва – Нижний Новгород»превысил установленное ограничение скорости. При этом он не выбрал безопасную дистанцию до двигающейся впереди в попутном направлении фурыс полуприцепом, которая снижала скорость и перестраивалась на правую обочину, и не принял мер к снижению скорости своего транспортного средства, вследствие чего совершил с ней столкновение.В результате ДТП все три пассажира, находившиеся в автомобиле, скончались.