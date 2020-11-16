Безобидную аритмию можно найти у каждого в любом возрасте. С ней можно жить. Но есть и другая аритмия, которая представляет смертельную опасность. В этом случае нужно сразу обращаться к специалисту. Первый ковровский медицинский центр проводит сложные операции. Пациенты приезжают со всей России.

Безобидную аритмию можно найти у каждого в любом возрасте. С ней можно жить. Но есть и другая аритмия, которая представляет смертельную опасность. В этом случае нужно сразу обращаться к специалисту. Первый ковровский медицинский центр проводит сложные операции. Пациенты приезжают со всей России.Аритмия практически сошла на нет. Наталья Колесова не может прийти в себя от счастья. У нее долго были ноющие боли в сердце. Но женщина не придавала этому значение, пока не начала задыхаться. Лечащий врач из ее родного города - Йошкар Олы направила ее в Ковровский медицинский центр. Здесь ее прооперировали - и сейчас Наталья готовится к выписке.Наталья Колесова, пациент:- Спасибо нашему доктору, богатырю нашему. Так что очень благодарна. Ему и всему персоналу. Но особенно, конечно ему. От всего сердца. Золотые руки. Человек, знающий свое дело.Татьяну Лоскутову аритмия беспокоила с подросткового возраста, но в тяжелой форме она проявилась в феврале этого года. После операции ее сердце стало биться с нужной частотой.Татьяна Лоскутова, пациент:- Конечно, операция прошла успешно. Сейчас я чувствую себя замечательно. Сердце не беспокоит, аритмия не проявляется. Я очень рада, что приехала в этот центр.Сегодня существуют два вида лечения аритмии. Когда сердце нужно " ускорить" - помогает имплантация искусственных водителей ритма - электрокардиостимуляторов. Второй способ - прижигание с помощью катетера очага аритмии. Через бедренную вену вводят управляемый катетер, доводят до сердца и пропускают через него ток. Прижигают микроскопический участок сердца, который не дает жить всему организму. Ковровский медицинский центр обладает уникальными технологиями для нашего региона, рассказывает аритмолог Александр Ямбатров.Александр Ямбатров, сердечно-сосудистый хирург ПКМЦ:- У нас есть ангиографическая установка для проведения инвазивных процедур на сердце. То есть с применением катетерных технологий. У нас есть оборудование для черезпищеводного исследования - оно позволяет у человека с приступами сердцебиения искусственно вызвать этот приступ через стенку пищевода - потому что пищевод находится у человека сразу за сердцем.И понять, что за нарушение ритма его беспокоит.Ежегодно в Ковровском медицинском центре проводится более двухсот аритмологических операций. И медицинскую помощь оказывают на европейском уровне.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.