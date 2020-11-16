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<a href="https://33live.ru/novosti/16-11-2020-v-moskve-devushka-na-samokate-slomala-muzhchine-nogu.html" target="_blank">В Москве девушка на самокате сломала мужчине ногу</a> - Возле дома 4 в Ордынском тупике в центре Москвы девушка на самокате врезалась в прохожего, передает сетевое издание . Позже выяснилось, что мужчина из-за этой неожиданной встречи получил ..