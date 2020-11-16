И отделался штрафом.

И отделался штрафом.Установлено, что с июня 2019 года по январь 2020 года, он был начальником продовольственной службы тыла. И отдавал незаконные приказы подчиненным ему военнослужащим о не доведении установленных норм довольствия до военнослужащих, которые питаются в столовых.А 162 коробки тушенки, продал третьему лицу, чем нанес Министерству обороны РФ ущерб на сумму 784706 рублей 92 копейки.В ходе следствия, подозреваемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. И делов отношении него было прекращено с назначением штрафа в размере 20000 рублей.