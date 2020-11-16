В Омске под окнами собственной квартиры в многоэтажке был обнаружен мертвым 37-летний врач, передает . Сообщается, что смерть мужчины наступила в результате падения с высоты. В Сети ..

В Омске под окнами собственной квартиры в многоэтажке был обнаружен мертвым 37-летний врач, передает "". Сообщается, что смерть мужчины наступила в результате падения с высоты. В Сети появились сведения, что незадолго до смерти медик был избит, однако следствие пока эту версию не подтверждает. Ведется расследование. У погибшего остались жена и ребенок.