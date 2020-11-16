В настоящий момент, тепло и горячая вода подается жителям в полном объеме.

В компании "Т Плюс" прокомментировали , в результате которого без тепла и горячей воды остались 1829 жителей Владимира.14 ноября в 21:20 мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник за ограждения места проведения работ на Октябрьском проспекте. Вскрыл замок колесного экскаватора, привел его в движение. В результате чего снес временное бытовое помещение и опрокинул экскаватор в траншею. Выбравшись из кабины, направился к стоявшему неподалеку грейдеру. Вскрыть кабину которого ему не удалось. На этом мужчина не успокоился и вскрыл кабину гусеничного экскаватора, завел его, поднял ковш и неумело маневрируя на краю траншеи, опрокинул его на временный трубопровод тепловой сети, в результате чего она была повреждена. Без тепла и горячей воды остались 1829 жителей города. Нарушитель самостоятельно выбрался из кабины. Случайная прохожая помогла ему выбраться из траншеи, вызвала бригаду скорой помощи, полицию и МЧС. По информации медиков, мужчина получил ожоги тела. Его жизни ничего не угрожает.Сотрудники компании "Т Плюс" к 3:00 извлекли оба экскаваторы из траншеи. В 8:00 полностью был восстановлен поврежденный трубопровод. В настоящий момент, тепло и горячая вода подается жителям в полном объеме.Несмотря на эти события компания планирует завершить реконструкцию участка тепловой сети на Октябрьском проспекте в запланированный срок.В компании напоминают, что заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ опасно для жизни!