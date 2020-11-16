В школах и детских садах принимаются все возможные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекцией.

В связи с нестабильной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией администрацией Коврова принято решение о продлении каникул и сохранении дистанционной формы обучения в некоторых школах города.Так, в школе №11 каникулы продлятся с 16 по 20 ноября. Плановые каникулы продолжаются в школе №15, так как обучение там организовано триместрами.По информации , дистанционно до 18 ноября будут учиться ребята из 6 «Б» школы №17, все остальные посещают школу. До 20 ноября учатся дистанционно 6-11 классы школы №9 и 5-11 классы школы №23.Все остальные школы города работают в очном режиме.– Переход на дистанционную форму обучения, а также решение о продлении каникулярного периода связано с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ среди педагогов, – отметила заместитель главы администрации Коврова, начальник управления образования Светлана Арлашина. – К сожалению, по состоянию на утро сегодняшнего дня 117 учителей болеют ОРВИ и один – гриппом. Коронавирус подтверждён у 13 педагогов.Болеют сейчас 755 учеников, это 5,4% от общего количества школьников, диагноз «COVID-19» подтверждён у 20 ребят.– В школах и детских садах принимаются все возможные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекцией, – подчеркнула Светлана Арлашина.