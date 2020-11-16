По информации главврача за год из учреждения ушли три доктора, а трудоустроились пять.
Из-за появления в соцсетях информации о, якобы, массовых увольнениях медработников Вязниковской райбольницы, руководство учреждения выступило с официальным заявлением.
«Заведующий инфекционным отделением продолжает работать и уходить не собирается. Слухи о его увольнении – беспочвенны», - пояснили в больнице.
Не идёт речи и о массовом увольнении терапевтов.
«В этом году по разным причинам, в том числе по семейным обстоятельствам, уволились три врача. Однако ушли они в разное время - весной и осенью», - такими данными располагает главврач медучреждения Светлана Максимова.
Интересно, что за год молодыми специалистами закрыты четыре свободных вакансии – врача-реаниматолога, двух терапевтов и педиатра.
«В инфекционное отделение пришла на работу ординатор медицинского ВУЗа, дипломированный врач», - сообщили в Вязниках.
В больнице подчёркивают, что никакой речи о массовых увольнениях нет.
«Специалисты работают и продолжают стоять на страже жизней и здоровья вязниковцев. Распространение недостоверной информации недопустимо. Сейчас это дополнительный удар по врачам. А ведь сегодня, в период пандемии, напротив, очень хочется рассчитывать на со стороны жителей», - подытожила Светлана Мельникова.