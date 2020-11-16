В регионе грядёт масштабная модернизация системы первичного звена здравоохранения.

До 1 декабря от жителей региона ждут предложений и замечаний по модернизации первичного звена областного здравоохранения. Направлять их следует в МИАЦ по электронной почте: . Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«В ближайшие пять лет регион потратит на эти цели 3,4 млрд рублей», - добавили в Белом доме.Среди целей программы – повышение доступности и качества медпомощи для жителей населённых пунктов с численностью до 50 000 человек.Планируется построить 38 ФАПов, амбулаторий и поликлиник, в том числе в Суздале, Собинке, Кольчугине и Струнине. До конца 2023 года отремонтируют 41 объект здравоохранения. Два медучреждения реконструируют. В смете также закупка 906 единиц оборудования и 116 транспортных средств.После общественных Минздрав России и администрация Владимирской области подпишут соглашение, которое положит начало реализации масштабных планов.Региональная программа модернизации доступна .