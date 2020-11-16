Хотел покататься на экскаваторах, но устроил коммунальный коллапс. Стали известны подробности криминально-анекдотичной аварии во Владимире. Напомним, в субботу около 10 часов вечера в

Хотел покататься на экскаваторах, но устроил коммунальный коллапс. Стали известны подробности криминально-анекдотичной аварии во Владимире. Напомним, в субботу около 10 часов вечера в траншею на Октябрьском проспекте попадали два экскаватора. Конечно не сами. Им помог подвыпивший прохожий. Он оказался как раз в том месте, где сейчас идёт замена труб. Сначала вскрыл замок колёсного экскаватора, привёл