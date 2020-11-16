Подсудимый вину не признал, однако его виновность подтверждена собранными по делу доказательствами.

Во Владимире вынесли приговор в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Владимиру. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается на .Чтобы приукрасить действительные результаты своей работы, в ходе операции «Оружие», полицейский незаконно создал обстоятельства и служебную документацию, указывающие на совершение потерпевшим преступления, связанное с незаконным оборотом оружия.Подсудимый вину не признал, однако его виновность подтверждена собранными по делу доказательствами.По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным, и с учетом смягчающих вину обстоятельств (явка с повинной, наличие двух малолетних детей, наличие на его иждивении супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, а также то, что ранее не судим) назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб. с рассрочкой на срок 5 месяцев.Защитник не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Дело будет направлено во Владимирский областной суд.