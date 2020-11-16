Разрешается проводить спортивные соревнования, ходить в кино и театр.

Внесены очередные изменения в «коронавирусный» Указ о повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Напомним, что сейчас запрещено проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных и других мероприятий с очным присутствием граждан.Исключение сделано для учреждений культуры и встречах на открытом воздухе. Отныне театры, кинозалы, концертные площадки, ДК будут открыты, но количество зрителей не должно превышать 50% от общей вместимости.«Разрешается проводить Всероссийские и областные конкурсы и фестивали, но с участием не более 50 человек и при согласовании с департаментом культуры», - сообщает пресс-служба Белого дома.Глава региона Владимир Сипягин разрешил проводить спортивные соревнования, но без зрителей.Тем временем музеи и выставки, с количеством посетителей больше 10 человек, будут закрыты. Допобразование детей в сфере культуры переходит на дистант.Юридические и бухгалтерские услуги рекомендовано предоставлять по предварительной записи с входным контролем и замером температуры.