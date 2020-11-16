Разрешается проводить спортивные соревнования, ходить в кино и театр.

Внесены очередные изменения в «коронавирусный» Указ, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.На территории региона по-прежнему запрещается проведение досуговых, спортивных, выставочных и других мероприятий с личным присутствием жителей.Исключение сделано для учреждений культуры и встреч на открытом воздухе. Отныне театры, кинозалы, концертные площадки, ДК будут открыты, но количество зрителей не должно превышать 50% от общей вместимости помещений.«Разрешается проводить Всероссийские, областные конкурсы и фестивали, но с участием не более 50 человек. Добавим, что мероприятия подлежат согласованию с департаментом культуры области», - сообщает пресс-служба Белого дома.Отметим, что глава региона Владимир Сипягин разрешил проводить спортивные соревнования, но без зрителей.Тем временем музеи и выставки, с количеством посетителей больше 10 человек, будут закрыты. Допобразование детей в области культуры переходит на «удалёнку».Юридические и бухгалтерские услуги рекомендуется предоставлять по предварительной записи с контролем посетителей на входе и замером температуры.