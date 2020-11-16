Фестиваль создаст праздничное настроение жителям и гостям города с помощью необычных творческих инсталляций.

В преддверии зимних праздников в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт Фестиваль тематических фотозон и арт-объектов "#ЗимнийГород33".Фестиваль создаст праздничное настроение жителям и гостям города с помощью необычных творческих инсталляций. К участию приглашаются учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица, действующие на территории Владимира. Масштаб арт-объектов не имеет ограничений - это может быть и эффектная фотозона, и праздничная ёлка или просто светящиеся фигуры. Основные требования - сделать их с фантазией, неповторимо и ярко. Основные номинации: "Зимняя сказка", "Сказочный парк", "Ёлка мечты". Зрительским голосованием определят лучших участников - они будут награждены подарками. Фестиваль пройдёт с 7-го декабря по 30-е января.