Подведены итоги конкурсе «Педагогический дуэт».

В областном центре подвели итоги III городского конкурса для молодых педагогов и их наставников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.Участниками «Педагогического дуэта» 2020 стали 15 пар учителей и воспитателей из школ №5, 14, 21, 22, 25, 43, 44 49, и детских садов № 1 , 48, 66, 83, 95.Мероприятие проходило в три этапа: оценка портфолио дуэта, взаимодействия, а также знания и понимания современных тенденций образования.По мнению жюри победителями стали:- Иванова Татьяна Николаевна и Тарлакова Елена Николаевна из детского сада №83;- Андриянова Татьяна Николаевна и Орлова Марина Николаевна из школы №5;- Пономарева Екатерина Алексеевна и Шечкова Софья Дмитриевна из лицея №14.Призёры конкурса:- Кузнецова Наталья Владимировна, Асеева Светлана Владимировна, воспитатели детского сада №48;- учитель-логопед Ловушкина Евгения Валерьевна и воспитатель Лапшина Светлана Аркадьевна из детсада №95;- учителя начальных классов школы №21 - Мельникова Любовь Александровна и Масликова Алла Александровна;- воспитатели детского сада №1 - Горбунова Наталья Алексеевна и Тонконожко Наталья Владимировна;- Учителя начальных классов школы № 49 - Белоусова Елена Борисовна и Солдаткина Мария Александровна;- Дмитрик Татьяна Дмитриевна, учитель музыки школы №22 и Макарова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования ДДюТ;- учителя начальных классов школы №44 Титова Екатерина Борисовна и Цветкова Наталья Игоревна.Специальными призами было принято решение наградить:В номинации «Поиск. Полет. Вдохновение» - Лебедеву Ирину Викторовну, Крайнову Марину Сергеевну, учителей начальных классов школы №43; Савину Ирину Евгеньевну, Ивлеву Анну Игоревну, воспитателей детского сада №6. В номинации «Перспектива» - Иванову Елену Владимировну, Ростунова Алексея Олеговича, учителей биологии школы №25. В номинации «Инициатива. Творчество. Поиск» - Смирнову Татьяну Николаевну, Бабину Анну Олеговну учителей начальных классов школы №44; Петрухненко Юлию Валерьевну, Ильину Карину Романовну, воспитателей детского сада №1.