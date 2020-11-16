Их численность сократилась на 17%.

Специалисты Россельхозцентра Владимирской области провели мониторинг колоний и нор грызунов на полях региона. Подсчитываются они П-образным способом по маршруту длиной 1000 метров, шириной 5 метров. В статистику входят норы входящие в ширину полосы, а за её пределами считаются колонии, расположенные справа.Осенью 2020 года из-за осадков численность мышей снизилась на 17%. Больше всего полёвок найдено в Гороховецком районе – 102 жилища на гектар.«Наша область относится к зоне средней вредоносности от мышевидных грызунов, но занимает одну из лидирующих позиций по их количеству в нечернозёмной зоне. Необрабатываемые территории создают благоприятные условия для размножения животных», - пояснила главный агрохимик Владимирского филиала Россельхозцентра Анна Санина.По информации специалиста, потери урожая от вредителей могут составлять до 70%. Центр советует сельхозпроизводителям регулярно отслеживать ареалы обитания полевых мышей, хомяков и других грызунов с целью своевременного принятия мер по борьбе с ними. Истребляют животных применяя химические и биологические пестициды.