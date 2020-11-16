По инициативе фракции большинства в Законодательном собрании в бюджете области планируется увеличить объём субсидирования строительства и ремонта дорог местного значения за счёт сокращения расходов на содержание областных дорог.

По инициативе фракции большинства в Законодательном собрании в бюджете области планируется увеличить объём субсидирования строительства и ремонта дорог местного значения за счёт сокращения расходов на содержание областных дорог.Напомним, с 1 января этого года в местные бюджеты из областного уже передали половину собираемого транспортного налога (ранее он целиком зачислялся в областной дорожный фонд). Теперь депутаты Заксобрания решили пойти по пути прямой субсидии, и на следующий год добавить средства для увеличения дорожных фондов муниципальных образований.Владимир Киселев, секретрарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Депутаты Законодательного Собрания и члены ассоциации муниципальных образований Владимирской области приняли очень важное для жителей решение увеличить на миллиард рублей расходы на строительство и ремонт дорог и дворовых территорий в городах и районах области. Ко мне и моим коллегам – депутатам фракции Единая Россия, главам органов местного самоуправления приходит много обращений от людей, которые просят отремонтировать или построить дорогу. Поэтому мы создали рабочую группу и решили увеличить сумму расходов по сравнению с той, которая сейчас заложена в проекте областного бюджета на будущий год