Общий объем финансирования проекта составит около 50 млн рублей.

К 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, которое будет отмечаться в 2022 году, в селе Сима Юрьев-Польского района восстановят усадьбу князей Голицыных. Там скончался от ран и был похоронен геройБородинского сражения - ключевой битвы Отечественной войны 1812 годавыдающийся русский полководец Петр Багратион.«Сейчас в усадебном особняке расположен сельский дом культуры, и в этом году мы начали его реставрацию. Я очень надеюсь, что к 2022 году мы проведем эту работу, потому что место имеет большой туристический потенциал, и уже сейчас туда приезжает много людей», - сообщиладиректор департамента культуры Алиса Бирюкова.Общий объем финансирования проекта за счет областного бюджета составит около 50 млн рублей.Как рассказал глава муниципального образования Симское Дмитрий Белоусов, в следующем году планируется обновить фасад здания, отремонтировать окна, усилить фундамент. "Полностью меняем батареи, водоснабжение, водоотведение, электрику. И плюс начнем часть работ внутри здания. Реставрация главного особняка завершится к 2022 году, будем отмечать 210-ю годовщину Бородинского сражения", - отметил Белоусов.