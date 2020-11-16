Власти Владимирской области потратят на это 50 млн рублей.

К 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 года в Юрьев-Польском районе отреставрируют усадьбу князей Голициных. Об этом рассказала ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Известно, что в имении от скончался от ран великий русский полководец, герой войны с Наполеоном – Пётр Багратион.«Сейчас в особняке расположен дом культуры. В 2020 году мы начали его ремонт. Место имеет большой туристический потенциал. Надеюсь, что к 2022 году мы восстановим здание», - отметила Алиса Михайловна.На эти цели из бюджета региона планируется потратить порядка 50 млн рублей.«Планируется обновить фасад, отремонтировать окна, усилить фундамент. Полностью меняем коммуникации – батареи, канализацию, водопровод, электрику», - рассказал глава Симского сельского поселения Дмитрий Белоусов, где расположено имение Голицыных.Руководство области совместно с Российский военно-историческим обществом прорабатывает вопрос о расширении экспозиции, посвящённой войне с французами и выдающемуся военачальнику.Сейчас в музее антикварными вещами заполнены семь витрин. Напомним, что первоначально Пётр Багратион был захоронен на территории усадьбы. Седьмого сентября 1812 года осколок ядра раздробил берцовую кость левой ноги. Через пять дней его доставляют в особняк, а 23 сентября полководец умер. Теперь на этом месте установлен памятник.