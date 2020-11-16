За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 38 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 313 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 69 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский район:По предварительной информации, 09.12.2020 г. около 16:50 на 147 км автодороги МКБ А-108 водитель автомобиля «Хендэ-Солярис», 1964 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении по краю проезжей части дороги велосипедисту 1985 г.р. В результате ДТП велосипедист, диагноз: перелом левого колена и ушиб правой кисти – амбулаторно.Судогодский район:По предварительной информации, 11.11.2020г. около 17:20 на 6 км автодороги «Веригино-Головино» водитель автомобиля «Форд-Фиеста», 1996 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения кювет, наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель автомобиля «Форд-Фиеста», диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы – амбулаторно.По предварительной информации, 14.11.2020 г. около 10:45 на 16 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель «Ниссан-Террано», 1995 г.р., при движении в сторону г. Муром допустил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пассажир автомобиля, 1995 г.р., диагноз: закрытый перелом грудины, ушиб грудной клетки – амбулаторно.г. ВладимирПо предварительной информации, 12.11.2020 г. около 15:00 в г. Владимир на ул. Усти-на-Лабе у д. 21/53 водитель автомобиля «Лексус», 1960 г.р., проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с движущимся слева на разрешающий сигнал светофора автомобилем Хендэ–Солярис под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Хендэ–Солярис», 1978 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно.Александровский район:По предварительной информации, 13.11.2020 г. около 08:45 на 3 км автодороги «Карабаново – Махра», водитель автомобиля «Шевроле–Нива», 1957 г.р., допустил съезд в кювет с левой стороны дороги по ходу движения и опрокидывание. В результате ДТП: 1. пассажир автомобиля «Шевроле», 1960 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – госпитализирован; 2. пассажир автомобиля «Шевроле», 1962 г.р., скончался в медицинском учреждении.Гороховецкий район:По предварительной информации, 15.11.2020г. около 08:55 на 6 км автодороги «Гороховец – Хорошево – Сапуново» водитель автомобиля «Киа-Спектра», 1980 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и совершила столкновение с автомобиля «Шевроле-Нива» под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП: 1.водитель автомобиля «Киа-Спектра», диагноз: ушиб правого бедра – амбулаторно. 2.пассажир автомобиля «Киа-Спектра», 1966 г.р., диагноз: ушибы левой руки, грудной клетки - амбулаторно.