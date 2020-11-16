Погибло четыре человека.

За семь дней в регионе зарегистрировано 28 ДТП с пострадавшими, в которых погибло четыре человека. 38 получили ранения разной степени тяжести, пятеро из них - дети. За неделю инспекторы ГИБДД поймали 69 пьяных водителей.Киржачский район:9 ноября мужчина на «Хёндай», поворачивая направо, не предоставил преимущество велосипедисту. В результате аварии у второго перелом левого колена и ушиб кисти.Владимир:12 ноября водитель «Лексуса» проехал светофор на красный свет и протаранил «Солярис». Пассажир «корейца» получил закрытую черепно-мозговую травму(ЗЧМТ) и ушиб грудной клетки.Александровский район:13 ноября «Шевроле Нива» съехала в кювет, в результате чего один пассажир получит ЗЧМТ, ушиб грудной клетки и был госпитализирован. Ещё один попутчик водителя «Шевроле» скончался в больнице.Гороховецкий район:15 ноября девушка за рулём «Киа Спектра» выехала на встречку и столкнулась с «Шевроле Нива». Два пассажира корейского авто пострадали.