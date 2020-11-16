Соблюдается ли масочный режим в общественном транспорте? Ответ на этот вопрос прозвучал в ходе рейда отдела транспорта и связи администрации города Владимира с привлечением

Соблюдается ли масочный режим в общественном транспорте? Ответ на этот вопрос прозвучал в ходе рейда отдела транспорта и связи администрации города Владимира с привлечением правоохранителей. Проверка показала – большинство пассажиров в масках. Но есть и те, кто выходит из общественного транспорта без индивидуальных средств защиты. - У вас сейчас есть маска? - Есть. Надеть? -