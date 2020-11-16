По официальной статистике с 7 ноября от ковида в регионе никто не умирал.

Как сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф, с 7 ноября во Владимирской области от ковида никто не умирал. Вместе с тем, Роспотребнадзор пишет о 124 новых случаях заражения за минувшие сутки.По городам и районам области заболеваемость распределилась так: 18 во Владимире, 17 в Гусь-Хрустальном, 16 в Муромском, 11 в Ковровском, по 9 в Александровском и в Вязниковском районах, 8 в Петушинском, 7 в Кольчугинском, по 6 в Юрьев-Польском и Суздальском районах, по 4 в Собинском и Меленковском, по 3 в Киржачском, 3 в Гороховецком и Селивановском районах.За минувший день 117 человек исцелились от заболевания. За весь период пандемии количество выздоровевших составляет 8651 пациент. Общее количество заболевших за две волны - 11 418 жителей региона. Скончилась - 277 владимирцев.В России за прошедший день подтверждено 22 778 новых диагнозов Covid-19.