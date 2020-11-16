Скончался ещё один пациент.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 139 случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга - 62 человека.За минувшие сутки в Костроме ковид диагностирован у 78 человек. По девять новых заболевших выявлено в Нерехте и Костромском районе. Вирус нашли ещё у семи человек в Буе, шести — в Макарьеве и Макарьевском районе. По три инфицированных прибавилось в Галиче и Галичском районе, Судиславле и Судиславском районе, Шарье и Пыщуге, Антроповском районе. По два положительных диагноза в Мантурово, Волгореченске, п. Красное-на-Волге, в п. Островское и Островском районе. По одному пациенту прибавилось в Солигаличе, Боговарово, Кологриве, Сусанинском районе.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 60-летнего мужчину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 9466 человек. Вылечились 6198 пациентов. В стационарах находятся 733 жителя, из них 335 с диагнозом ковид. На дому лечится 2761 человек.