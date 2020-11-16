Дороги в районах станут лучше? Областные депутаты предлагают выделить миллиард рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Инициатива принадлежит фракции “Единая Россия” в ЗакСобрании.

Дороги в районах станут лучше? Областные депутаты предлагают выделить миллиард рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Инициатива принадлежит фракции “Единая Россия” в ЗакСобрании. Отмечается, что в 2021 году муниципальные дороги ждёт внушительное финансовое вливание. Только на проектирование и строительство Рпенского проезда во Владимире уже заложено более 770 миллионов рублей, включая федеральные 500 миллионов. Также около