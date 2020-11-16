Дороги в районах станут лучше? Областные депутаты предлагают выделить миллиард рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Инициатива принадлежит фракции “Единая Россия” в ЗакСобрании.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-11-2020-zaksobranie-predlagaet-vydelit-rajonam-vladimirskoj-oblasti-milliard-na-remont-dorog.html" target="_blank">ЗакСобрание предлагает выделить районам Владимирской области миллиард на ремонт дорог</a> - Дороги в районах станут лучше? Областные депутаты предлагают выделить миллиард рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Инициатива принадлежит фракции “Единая Россия” в ЗакСобрании.
[url=https://33live.ru/novosti/16-11-2020-zaksobranie-predlagaet-vydelit-rajonam-vladimirskoj-oblasti-milliard-na-remont-dorog.html]ЗакСобрание предлагает выделить районам Владимирской области миллиард на ремонт дорог[/url] - Дороги в районах станут лучше? Областные депутаты предлагают выделить миллиард рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Инициатива принадлежит фракции “Единая Россия” в ЗакСобрании.