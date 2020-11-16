Фигурант предложил потерпевшей помощь в покупке автомобиля, но, взяв деньги, перестал выходить на связь.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).В конце прошлого года полицию обратилась 34-летняя жительница Владимирской области, сообщившая, что в течение нескольких недель переводила деньги знакомому своей сестры, который обещал помочь приобрести автомобиль по выгодной цене. Однако, по прошествии времени, транспортное средство женщина так и не получила, а приятель перестал выходить на связь.Сумма причиненного ущерба составила 167 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которого установили личность, а затем – местонахождение злоумышленника, который был задержан полицейскими и сознался в содеянном.Установлено, что обвиняемый изначально представился потерпевшей и её сестре вымышленным именем и ввел в заблуждение о возможности покупки авто по сниженной стоимости.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.